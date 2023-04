Ponad pół tysiąca nowo promowanych oficerów polskiej Policji

21 kwietnia br. odbyła się pierwsza w tym roku uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. To wyjątkowa uroczystość – 531 funkcjonariuszy polskiej Policji dostąpiło zaszczytu promocji na trzy generalskie szable.

Tuż przed uroczystą ceremonią Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Oddaniem honorów sztandarom, złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu RP, o godzinie 11:00 na placu apelowym, rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywitała gości biorących udział w uroczystości na placu apelowym. Pani Komendant-Rektor w swoim przemówieniu zwróciła się do zebranych:

„Polska Policja zyskuje dzisiaj nową kadrę 946 bardzo dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy tym samym dołączają do kadry oficerskiej naszej formacji. Jako Wasi wykładowcy i dowódcy jesteśmy przekonani, że zostaliście profesjonalnie przygotowani do wypełniania najtrudniejszych zadań i obowiązków stawianych Wam przez przełożonych. Panie i Panowie Oficerowie, Serdecznie gratuluję ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji. Życzę Wam i Waszym najbliższym, którzy Was wspierali w tym trudnym czasie, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji przyjął przysięgę oficerską. „Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję: dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta” - te słowa wypowiedzieli promowani.

Następnie nadszedł wyczekiwany moment – promocja na trzy generalskie szable. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, a następnie poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali promowania absolwentów.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa, tj. Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, ks. Marek Twardzik, Ewangelicki Duszpasterz Policji, ks. płk dr Jan Domian reprezentując Biskupa Polowego Wojska Polskiego, dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Poprzedzone sygnałem „Słuchajcie wszyscy” swoje wystąpienie jako pierwszy wygłosił Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Szanowni państwo, dzisiejszy dzień to podniosła chwila zarówno dla Was drodzy absolwenci jak i dla całej policyjnej społeczności. Promocja na pierwszy stopień oficerski to nie tylko zaszczyt, ale wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Niezmiernie cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości. Przyznam, że i dla mnie ma ona szczególne znaczenie. W życiu szkoły dzieją się epokowe wydarzenia. Jest to bowiem jedna z najliczniejszych Promocji z udziałem aż 531 policjantek i policjantów, ale być może jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia promocja przed podniesieniem rangi statusu Uczelni do roli akademickiej. Służba policyjna to niezwykła misja. Stoicie na straży przestrzegania prawa i bezpieczeństwa obywateli. Jesteście blisko ludzi, staracie rozumieć się ich problemy i zawsze służycie wsparciem. Promocja oficerska to szczególna okazja żeby podziękować kadrze oficerskiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na czele z Panią Komendant – Rektor. Za ten ogromny wysiłek włożony w proces edukacyjny, którego zwieńczeniem jest taka piękna uroczystość jak dziś. To dzięki wam możliwe stało się rozpoczęcie przekształcenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Akademię Policji w Szczytnie. To nie tylko zmiana nazwy, to zwiększenie prestiżu i znaczenia szkoły, podniesienie statusu szkoły do rangi Uczelni akademickiej. Wszystkim nowym oficerom polskiej Policji w imieniu własnym oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, życzę ogromnej satysfakcji z pełnienia służby, a także sukcesów w życiu zawodowym i osobistym".

Kolejno głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który przywitał zaproszonych gości i zwrócił się do podkomisarzy polskiej Policji. „Dziękuję że podjęliście ten niezwykły trud i wysiłek i weszliście na tę drogę, która dzisiaj doprowadziła was do tych błękitnych podestów na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nie była to łatwa droga, trzeba było pokonać wiele przeszkód, a przede wszystkim wiele się nauczyć. Za ten trud i wysiłek i zaangażowanie chcę Wam podziękować. Chcę również podziękować i nisko pokłonić się Pani Komendant - Rektor i całej kadrze dydaktycznej WSPol. To wasz wielki profesjonalizm powoduje, że dzisiaj blisko tysiąc nowych oficerów polskiej Policji, zaczyna nową drogę życia w tej formacji, bardzo serdecznie i gorąco wam za to dziękuję. Chcę szczególnie i gorąco podziękować Waszym najbliższym. Szanowni Państwo, z pewnością na swojej drodze spotykaliście wspaniałych przełożonych, którzy kształtowali waszą policyjną osobowość. Z pewnością będziecie o nich pamiętać do ostatnich dni służby i będziecie się na nich wzorować, ale pamiętajcie, że teraz przekraczając progi waszych jednostek z oficerskimi pagonami na ramionach, to na Was młodzi policjanci będą patrzeć jako wzór do naśladowania. Bądźcie takim wzorem. Dawajcie piękne świadectwo naszej policyjnej służbie, naszemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu. I na koniec ostatnie zdanie, ostatnie życzenie, a właściwie to jest moje służbowe polecenie, chciałbym abyście zawsze po każdej służbie wracali bezpiecznie do swoich domów i żeby zawsze w tych domach czekali na was Ci którzy ucieszą się z waszego powrotu. Wszystkiego dobrego i dziękuje bardzo" - powiedział Komendant Główny Policji.

Następnie głos zabrał przedstawiciel promowanych, podkom. Kamila Sitkowska z Centrum szkolenia Policji w Legionowie, która wyraziła ogromną wdzięczność za wsparcie najbliższych. "Per aspera ad astra ­– przez trudy do gwiazd. My i nasze rodziny doskonale wiemy ile pracy i ile nauki włożyliśmy, by dzisiaj podczas uroczystego apelu, odebrać upragnione gwiazdki" – powiedziała. Podziękowała także kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za nieocenioną pomoc dzięki której możliwe było zdobycie szlifów oficerskich oraz przekazaną wiedzę, która posłuży w dalszej służbie.

Zwieńczeniem promocji była defilada zebranych pododdziałów nowo promowanych – w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji. Nowi oficerowie Policji dumnie zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim swoim rodzinom i bliskim. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystej promocji towarzyszył rodzinny piknik. Bliscy promowanych i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć stoiska promocyjne wystawione przez: Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie, Komendę Miejską Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Jednostkę Wojskową w Lipowcu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Krajową Administrację Skarbową w Olsztynie, Miejski Dom Kultury w Szczytnie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Na stoiskach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uczestniczący w uroczystości mogli dowiedzieć się więcej o specyfice naszej Uczelni z przygotowanego specjalnie na tę okazję folderu promocyjnego, zapoznać się z ofertą Wydawnictwa WSPol oraz ofertą dydaktyczną naszej Uczelni. Można było dowiedzieć się również jak wygląda praca technika kryminalistyki oraz poznać podstawy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Ponadto, była to wyjątkowa okazja, aby z bliska zobaczyć prace Sławomira Słoki – technika strzelnicy WSPol, wielokrotnego mistrza Polski, trzykrotnego wicemistrza świata i mistrza świata w modelarstwie, który prowadzi pracownię modelarską. Przygotowano również drobne materiały promocyjne, które odwiedzający mogli zabrać ze sobą na pamiątkę wizyty w murach naszej Uczelni.

W uroczystej promocji udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży i Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kadra kierownicza polskiej Policji. Szczególnym gościem, który zaszczycił nas swoją obecnością był kpt. Żeglugi Wielkiej inż. dr h.c Zbigniew Sulatycki – Przewodniczący Konwentu Morskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: płk Paweł Bojarski – Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Grzegorz Bajda – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Roman Kołecki – Szef Oddziału Planistyczno-Koordynacyjnego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Piotr Ziółkowski – Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pan Jakub Nowicki – Dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku reprezentujący Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, płk. Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Tego dnia obecne były również się władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Panem Krzysztofem Mańkowskim Burmistrzem Miasta Szczytno, Panem Stefanem Januszczykiem reprezentującym Starostę Powiatu Szczycieńskiego oraz przedstawiciele duchowieństwa: Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, ks. mjr Tomasz Wigłasz reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, ks. płk dr Jan Domian reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, ks. Marek Twardzik Ewangelicki Duszpasterz Policji i ks. kanonik Andrzej Adamczyk, Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie. Podczas promocji gościliśmy także władze rektorskie i dziekańskie oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji i resortu obrony narodowej. Obecni byli: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jarosław Gryz - Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr hab. Jarosław Teska - Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

W promocji oficerskiej udział wzięli szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: st. bryg. Adam Jastrzębski I Zastępca – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, st. Bryg. Grzegorz Rybaczyk Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie, płk SG Zbigniew Klimczyk Z-ca Komendanta ds. Granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, płk Witold Manys Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej 2669, reprezentujący Dowódcę 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu mjr Andrzej Gąsiorek – Zastępca Dowódcy i Szef Sztabu, płk Łukasz Buczkowski Z-ca Dowódcy 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, lek. wet. Janusz Dzisko Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Pan Artur Bekulard Prokurator Rejonowy w Szczytnie, Pan Tomasz Liwartowski Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczytnie, Panią nadinsp. w st. spocz. Irenę Doroszkiewicz - Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. dr hab. Aleksander Babiński – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP, a także były Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel, kadra kierownicza i dydaktyczna, słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uroczystej promocji oficerskiej przyglądało się 40 uczniów klas policyjnych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. To z pewnością niezapomniana chwila dla przyszłych funkcjonariuszy polskiej Policji.

Listy okolicznościowe od Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek oraz Posła na Sejm RP Pana Wiesława Szczepańskiego

Tekst: DKS WSPol

Foto: Agnieszka Kamińska DKS WSPol

Wideo: Adam Gewartowski DKS WSPol

Zdjęcia specjalne dron: Wojciech Nowak DKS WSPol