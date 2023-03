Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

14 marca br. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Otwarcie studiów zostało przeprowadzone w formule hybrydowej. Studia skierowane są do funkcjonariuszy Policji i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane zapotrzebowanie oraz współczesne tendencje rozwoju Policji w Polsce i na świecie.

Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonała Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Jest mi bardzo miło mogąc przywitać na dzisiejszej inauguracji przedstawicieli naszej Uczelni jak również przedstawicieli naszych partnerów i uczelni współpracujących. Niezmiernie miło jest powitać również Was - drodzy uczestnicy studiów podyplomowych – rozpoczęła nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

W przemówieniu inauguracyjnym Komendant-Rektor skoncentrowała się wokół genezy powstania tego nowego kierunku – Praca zdalna z wykorzystaniem sieci i komputerów, płatności mobilne preferowane przy zakupach w sklepach, wzrost handlu online oraz usług e-commerce stały się naszą codziennością. Nie mogą pozostać niezauważone przez cyberprzestępców. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom rozpoznawanie i zwalczanie cyberprzestępczości stało się jednym z priorytetów działań Policji. Aby sprawnie zwalczać tego rodzaju przestępczość należy posiadać wykwalifikowaną kadrę. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, staje się wiodącym ośrodkiem szkolącym funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za zwalczanie cyberprzestępczości. Dlatego też, aby sprostać oczekiwaniom sukcesywnie rozszerzamy swoją ofertę edukacyjną, w szczególności dedykowaną dla funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym dla funkcjonariuszy zwalczających cyberprzestępczość. Należy tu wymienić uruchomione dwa lata temu studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Otwierane dziś studia podyplomowe w zakresie zwalczania cyberprzestępczości dedykowane są funkcjonariuszom zajmującym się przedmiotową tematyką, głównie funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Warto w tym miejscu też wspomnieć o planowanych do uruchomienia studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zaznaczyła Komendant-Rektor.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska w swoim przemówieniu podziękowała również instytucjom z którymi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ściśle współpracuje, właśnie w obszarze cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. – Szanowni Państwo, korzystając z okazji pozwolę sobie na krótkie podziękowanie. Dziękuję Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, którego przedstawiciele wnoszą ogromny wkład merytoryczny w realizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy także przedstawicielom Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej, która chce nas aktywnie wspierać w realizacji tych szczególnych studiów. Konieczny do podkreślenia jest też udział specjalistów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dzielących się swoją wiedzą i umiejętnościami ze swoimi kolegami – studentami. Wkład naszych partnerów, w tym uczelni współpracujących z WSPol takich jak uczestnicząca w dzisiejszym wydarzeniu Politechnika Świętokrzyska, w realizację studiów podyplomowych jak również planowanych przedsięwzięć edukacyjnych z całą pewnością przyczyni się do sukcesu Policji w zwalczaniu przestępczości realizowanej przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych – podkreśliła Komendant-Rektor.

W trakcie inauguracji odczytany został list okolicznościowy. List z okazji inauguracji studiów podyplomowych na ręce Komendanta-Rektora WSPol skierował nadinsp. Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. List odczytał nadinsp. Adam Cieślak – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W swoim liście Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił znaczenie studiów realizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, z uwagi na rozwój technologii oraz łatwość dostępu do świata wirtualnego w kontekście zapewnienia cyberbezpieczeństwa Państwa i jego obywateli.

Po odczytaniu listu od Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Adam Cieślak zabrał głos. – Jednym z większych wyzwań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez najbliższe lata będzie zapewnienie właściwej kadry, a żeby to zrobić potrzebna jest edukacja i samokształcenie. Każdy z nas wie, że jeżeli rzucimy się w wir pracy, niestety nie będzie czasu na poszerzanie tak trudnej wiedzy technicznej. W tym miejscu wrócę do historii, która zaczęła się dokładnie 20 kwietnia ubiegłego roku. Wtedy to z inicjatywy Pani Komendant-Rektor odbyło się posiedzenie Naukowo Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział m.in.: Minister ds. Cyfryzacji, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i szanowne grono ekspertów ze środowisk naukowych z całego kraju. Ja wtedy na kilku slajdach przedstawiłem zarys pewnej koncepcji kształcenia policjantów CBZC. Dlaczego te studia są dla nas tak ważne – powiedział Komendant CBZC. – Jako biuro podejmujemy również wiele przedsięwzięć, aby ten rozwój następował we właściwy sposób. Stworzyliśmy grupę szkoleniową, która liczy blisko 40 funkcjonariuszy, którzy są bez wątpienia fachowcami w tym co robią, m.in. z zakresu informatyki śledczej oraz znajomości skomplikowanych taktyk różnego rodzaju przestępstw. Ta oferta jest skierowana głównie dla nas, dla policjantów CBZC i dla przyszły policjantów tego biura. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Generał za tą inicjatywę. Bez wątpienia to ważny krok w życiu krótkiego, ale dynamicznego bytu naszego biura – dodał nadinsp. Adam Cieślak.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Pionu Zarzadzania i Organizacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Pan Dyrektor na początek odniósł się do dotychczasowej współpracy UKNF z WSPol – Dzisiaj wspólnie budujemy studia, które są dedykowane stricte do funkcjonariuszy CBZC. Nie jest to pierwszy etap współpracy pomiędzy UKNF, a Policją i tą Uczelnią. Na jesieni w 2021 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycję studiów w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Były to studia dedykowane do ogółu jednostek, natomiast te które dzisiaj mają inaugurację są bardziej sprofilowane i dedykowane do funkcjonariuszy CZBC ­– powiedział. – Misją UKNF, wynikającą z Ustawy, jest nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem szeroko pojętego rynku finansowego. W 2018 roku została uchwalona Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dziś mamy potencjał, aby naszą współpracę rozwinąć. Przy rozwoju cyberprzestępczości nie jest efektywne działanie w pojedynkę. Więc warto się dzielić między instytucjami i służbami kompetencjami, które przełożą się na lepszą współpracę i między innymi zdecydowaliśmy się na taką współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, która teraz wchodzi na inny poziom. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie naszych praktyków, przekazane podczas zajęć, to nie będzie ostatni etap naszej współpracy. We współczesnym świecie w obliczu takiego wyzwania jakim jest cyberprzestępczość i galopująca cyfryzacja gospodarki, nie sposób działać w pojedynkę, gdyż byłoby to nieefektywne i prowadziłoby do marnotrawienia środków, które Państwo przeznacza na poszczególne instytucje – dodał Pan Krzysztof Dąbrowski.

Kolejno głos zabrał Pan Paweł Szymczak – Prezes Zarządu NASK S.A., który podziękował za zaproszenie oraz pogratulował policjantom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wyboru studiów. Pan Prezes podkreślił, że zwalczanie cyberprzestępczości jest bardzo ważne, co pokazały ostatnie lata, w kontekście pandemii Covid-19 i idącej za tym pracy zdalnej, sytuacji za wschodnią granicą oraz rozwojem technologii informacyjnych i przeniesienia wielu obszarów życia codziennego do cyberprzestrzeni. – Te studia podyplomowe są bardzo istotne także dla NASK i całej administracji państwowej. Nasza firma opiera się na trzech filarach. Pierwszy to cyberbezpieczeństwo, drugi to data center z hostingiem, a trzeci to Internet. Przed nami jest masa zagrożeń, a Waszą rolą jest weryfikacja wszystkich zabezpieczeń. Przepisy na rynku krajowym i europejskim mocno podążają za cyfryzacją. Cyfryzacja ma przyszłość. Do roku 2026 wzrost nakładów na cyberbezpieczeństwo znacznie wzrośnie ok. 30-40 procent. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel ok. 40 mld złotych z czego w Europie to ok. 7-8% a w Polsce ok. 15 %. co to oznacza? – że wybrali Państwo dobrze, gratuluję. Te studia mają przyszłość. Razem możemy więcej – powiedział Pan Paweł Szymczak – Prezes Zarządu NASK S.A.

Następnie, za pośrednictwem połączenia online, w imieniu prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Koruby – Rektora Politechniki Świętokrzyskiej głos zabrał dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Katedry Systemów Informatycznych Politechniki Świętokrzyskiej. Pan Dziekan przywitał wszystkich zgromadzonych na inauguracji, a także podkreślił, że cyberbezpieczeństwo stało się odrębną i bardzo ważną dziedziną. Przypomniał również o podpisanym w lutym bieżącego roku porozumieniu o współpracy naukowo-dydaktycznej naszych Uczelni. Wyraził nadzieję na owocną współpracę, która pozwoli na wymianę doświadczeń w wielu obszarach.

Ostatnim, podsumowującym inaugurację, elementem wydarzenia był wykład inauguracyjny nt. „Ryzyko cybernetyczne – nowe wyzwania”, który wygłosił prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będący jednocześnie Członkiem Naukowo-Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Profesor Krzysztof Jajuga jest profesorem nauk ekonomicznych i wybitnym uczonym o światowym autorytecie. Jest Przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezesem CFA Society Poland, naukowcem i badaczem w uczelniach w kraju i za granicą.

Warto przypomnieć i podkreślić, że otwarcie tych studiów to uzupełnienie bogatej oferty dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od roku akademickiego 2021/2022 w Uczelni prowadzone są już specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizacja studiów odbywa się przy wsparciu wyspecjalizowanych podmiotów, w tym specjalistów z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Naukowej i Adamieckiej Sieci Komputerowej NASK, a także przedstawicieli specjalistycznych uczelni, jak chociażby Politechniki Świętokrzyskiej. Studia realizowane są również w odpowiedzi na rekomendacje Naukowo-Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Warto wspomnieć, że Rada została powołana celem zwiększenia efektywności i skuteczności kształcenia kadr niezbędnych do budowania odporności cyfrowej, integracji działań środowiska naukowego oraz podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Zakres tematyczny studiów jest odpowiedzią na aktualne trendy i zagrożenia związane z cyberprzestrzenią i cyberprzestępczością. Głównym celem kształcenia na nowo otwartych studiach jest przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci, uzyskiwania danych z otwartych źródeł w cyberprzestrzeni, identyfikacji oraz zabezpieczenia sprzętu elektronicznego do odzyskiwania i analizy ich zawartości, funkcjonowania infrastruktury Internetu i wybranych usług sieciowych, programowania w języku Python, zastosowania kryptografii w cyberprzestrzeni.

W uroczystej inauguracji uczestniczyli: nadinsp. Adam Cieślak – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Pan Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa UKNF, Pan Bartłomiej Getlich – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UKNF, Pan Michał Stępiński – ekspert Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UKNF, Pan Paweł Szymczak – Prezes Zarządu NASK S.A., dr Kamil Mroczka – Członek Zarządu NASK S.A., dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Katedry Systemów Informatycznych Politechniki Świętokrzyskiej (online) oraz prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który wygłosił wykład inauguracyjny również za pośrednictwem połączenia online.

Z ramienia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w inauguracji udział wzięli: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol, insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol, mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol, mł. insp. dr inż. Michał Bukowski – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP WSPol oraz dr hab. Jarosław Truchan, prof. WSPol z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym ISP WBiNP WSPol. Wśród uczestników wydarzenia byli także studenci nowo otwartego kierunku.

Tekst: DKS WSPol

Foto: Jacek Konieczny DKS WSPol