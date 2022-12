Paczka świąteczna dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas spokoju i radości, którą dzielimy z naszymi najbliższymi. To także czas refleksji, nadziei i planów na nadchodzący Nowy Rok. Warto pamiętać, że obok nas są osoby, które oprócz wsparcia potrzebują tego, aby ktoś je zauważył. Nie zapominając o takich osobach funkcjonariusze i pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie włączyli się w akcję dobroczynną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.

Po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie udowodnili, że los potrzebujących nie pozostaje im obojętny. Na terenie naszej Uczelni zorganizowano świąteczną zbiórkę w ramach akcji dobroczynnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie pod hasłem „Paczka świąteczna dla mieszkańca DPS”. Akcja ma charakter charytatywny i symboliczny, a jej celem oprócz pomocy innym jest integracja społeczności lokalnej i uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

Prośba, z którą do Uczelni zwrócili się organizatorzy akcji dotyczyła wyłącznie wsparcia rzeczowego. Wśród zebranych i przekazanych rzeczy znalazły się m.in. odzież, środki higieny osobistej, kosmetyki oraz środki spożywcze takie jak kawa, herbata czy słodycze. Dla jednych to podstawowe rzeczy, dla innych to marzenie, które nie byłyby możliwe do spełnienia bez wsparcia ludzi dobrej woli. Z przekazanych darów pracownicy DPS przygotują paczki dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Aktualnie w Domu przebywa 195 pensjonariuszy. Mamy nadzieję, że na twarzy każdego z nich pojawi się uśmiech.

Zebrane dary, w imieniu społeczności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie przekazali funkcjonariusze i pracownicy Rektoratu WSPol. Pomagamy i chronimy.

Tekst : DKS WSPol

Foto: Jacek Konieczny DKS WSPol