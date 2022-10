„Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję (…)" – promocja oficerska

Oddaniem honorów sztandarom, złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu RP, o godzinie 13:00 na placu apelowym, rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. To już piąta promocja oficerska w tym roku.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywitała gości biorących udział w uroczystości na placu apelowym. Pani Komendant-Rektor w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że polska Policja zyskuje nową kadrę oficerów i podkreśliła, że jest to bardzo ważny i szczególny dzień w życiu absolwentów, ich rodzin i najbliższych oraz całej kadry dydaktycznej i dowódczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dalej zwróciła się do nowych oficerów polskiej Policji – Panie i Panowie Oficerowie! Serdecznie gratuluję ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji. Życzę Wam, abyście nawet w najtrudniejszych chwilach w służbie nie wątpili w swoje doświadczenie i posiadane kompetencje, abyście zawsze z dumą służyli naszemu społeczeństwu i wzorowo wykonywali obowiązki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mam też nadzieję, że z sentymentem będziecie wracać do dni, które spędzaliście w naszej Uczelni i pozytywnie będziecie ją wspominać – powiedziała nadinsp. dr hab. Iwony Klonowska.

„Pododdziały absolwentów – BACZNOŚĆ! DO PROMOCJI!”

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianowano 242 policjantów i policjantek, absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przyjął przysięgę, którą złożyło 157 promowanych. ­– Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję: dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta – te słowa roty przysięgi oficerskiej wypowiedzieli promowani policjanci.

Następnie nadszedł wyczekiwany przez policjantów moment uroczystości. Ze zgromadzonych na placu pododdziałów absolwentów WSPol występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestów, na których po przyklęknięciu na prawe kolano oczekiwali na symboliczne uderzenie szablą. Aktu promowania dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który stając przed promowanymi wypowiadał słowa – W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Pana/Panią podkomisarzem Policji – a następnie poprzez dotknięcie lewego ramienia piórem szabli generalskiej, wraz ze swoim Zastępcą nadinsp. Romanem Kusterem, promowali na dwie generalskie szable kolejnych nowo mianowanych.

Po promocji przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji.

Przemówienia okolicznościowe

W trakcie uroczystej promocji Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki odczytał list okolicznościowy, który na ręce nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej skierował Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Poprzedzone sygnałem „Słuchajcie wszyscy” swoje wystąpienie jako pierwszy wygłosił Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Polska Policja ponad 100 lat służy polskim obywatelom. Każdego dnia funkcjonariuszki i funkcjonariusze polskiej Policji stoją na straży bezpieczeństwa Polaków (…) W każdej codziennej interwencji, jakich tysiące podejmują każdego dnia polscy policjanci, możemy liczyć na ich pełen profesjonalizm, zaangażowanie i oddanie. Wielokrotnie udowodniliście, że wierność policyjnej przysiędze jest dla Was największym zobowiązaniem – zaczął Wiceminister Błażej Poboży.

– Dzisiejszy dzień to niezwykle podniosła chwila, która z pewnością zapisze się na zawsze w Waszym życiu i życiu Waszych bliskich, ale także całej zarówno szkolnej jak i policyjnej społeczności. To również wielki sukces i owoc pracy tych, którzy na co dzień kształcą kolejne pokolenia polskich oficerów – powiedział Minister. – Promocja oficerska to nie tylko zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność – to pierwszy krok do obejmowania stanowisk kierowniczych. Każdy z Was będzie musiał podejmować wiele trudnych decyzji. Ufam, że będziecie swoje obowiązki wykonywać sumiennie, nie zabraknie w Was stanowczego stróża prawa, gdy będzie to konieczne, ale nie zapomnicie o sensie tej służby: niesieniu pomocy słabszym i pokrzywdzonym – zaznaczył Minister.

– W tym miejscu chciałbym jeszcze raz mocno podziękować całej kadrze Wyższej Szkoły Policji, szczególne podziękowania kierując do Pani Komendant-Rektor. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, nowym oficerom polskiej Policji życzę satysfakcji z pełnienia służby, wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Nie poprzestawajcie w wysiłkach na rzecz doskonalenia swoich umiejętności oraz w zdobywaniu wiedzy. Dziękuję Wam za obranie tej drogi – w służbie Polsce i Polakom. Wierzę, że możecie stać się wzorem dla kolejnych pokoleń, które będą wstępować w szeregi Policji – dodał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejno głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który zwrócił się do wszystkich zebranych na palcu apelowym. – W pierwszych słowach zwrócę się do tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Niech będzie mi wolno, na ręce Pani Komendant-Rektor i całej kadry Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przekazać w imieniu kierownictwa polskiej Policji przede wszystkim najwyższe słowa uznania za Wasz nieoceniony trud, wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w edukowaniu oficerów polskiej Policji. Niech będzie mi wolno Wam życzyć nieustającej satysfakcji z tego co robicie każdego dnia, ale ta satysfakcja niech przede wszystkim wynika z tego jak oceniana jest i jak funkcjonuje polska Policja. Tak kształtuje się profesjonalizm polskiej Policji jak wysoka jest jakość kształcenia jej kadry w każdej z policyjnych szkół, ale przede wszystkim tutaj w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – powiedział Komendant Główny Policji.

– Koleżanki i Koledzy, to niezwykły dzień w Waszej służbie. Dzisiaj wydawać by się mogło, że ta droga na błękitne podesty jest tak krótka, wystarczy tych kilkanaście kroków, przyklęknąć i jestem oficerem polskiej Policji, ale to wcale nie jest tak. Doskonale wiecie ile trudu, wysiłku i wyrzeczeń jest potrzebnych aby do tego momentu i do tego miejsca dotrzeć. Zdecydowana większość z Was na co dzień realizuje swoje bardzo trudne i wymagające obowiązki służbowe, a pomimo tego podjęliście decyzję, że chcecie się rozwijać, że chcecie się dalej kształcić, chcecie zdobywać wiedze i chcecie stać się oficerami polskiej Policji. Za to, jako szef tej formacji, nisko Wam się kłaniam i bardzo serdecznie dziękuję – zwrócił się do nowo promowanych gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Ostatni głos zabrał przedstawiciel promowanych, podkom. Marek Jon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który wyraził ogromną wdzięczność za wsparcie najbliższych. – Per aspera ad astra ­– przez trudy do gwiazd. My i nasze rodziny doskonale wiemy ile pracy i ile nauki włożyliśmy, by dzisiaj podczas uroczystego apelu, odebrać upragnione gwiazdki – powiedział. Funkcjonariusz podziękował także kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za nieocenioną pomoc dzięki której możliwe było zdobycie szlifów oficerskich oraz przekazaną wiedzę, która posłuży w dalszej służbie.

Zwieńczeniem promocji była defilada zebranych pododdziałów. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu uroczystości.

Podczas promocji oficerskiej obecni byli znamienici goście

W uroczystej promocji udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży i Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Wiesław Szczepański, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kadra kierownicza polskiej Policji.

Tego dnia obecne były również się władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciele duchowieństwa: Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk dr Jan Domian, Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik i Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ks. dr Wojsław Czupryński.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek – Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Członek Naukowo-Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, który wygłosił wykład inauguracyjny, Pan Jacek Borowiecki reprezentujący Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Doradca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, były Dowódca Jednostki GROM na Westerplatte, płk Karol Piskorski.

Podczas promocji gościliśmy także władze rektorskie i dziekańskie oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji, i resortu obrony narodowej, jak również uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obecni byli: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM – Rektor Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, dr Marta Kapusta, prof. PUZ – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, gen. dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z prof. dr. hab. Stanisławem Jarmoszko, dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kmdr Paweł Podgórny – Prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad. – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, płk dr inż. Jarosław Zelkowski – Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ppłk. dr hab. Dariusz Bogusz – Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr hab. Robert Socha – Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W promocji oficerskiej udział wzięli szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, ppłk SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, reprezentujący Dowódcę 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu mjr Andrzej Gąsiorek – Zastępca Dowódcy i Szef Sztabu, a także byli Komendanci-Rektorzy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel, insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, insp. w st. sp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz senatorowie, profesorowie, kadra kierownicza i dydaktyczna, słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

