„Vivat Academia, vivant proffesores! (…)” - inauguracja roku akademickiego 2022/2023

14 października br., w Dzień Edukacji Narodowej, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego i promocja na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji. Dzień przed uroczystością, tj. 13.10.2022 r. o godzinie 18:00, w Kościele pw. WNMP w Szczytnie odbyła się z tej okazji Msza Święta, w której uczestniczyła kadra i słuchacze naszej Uczelni.

O godzinie 11:00 w Auli im. Władysława Stasiaka rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Tuż przed ceremonią Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Panem Wiesławem Szczepańskim – Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Panem Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a także gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja nowo mianowanych policjantów oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, składając kwiaty pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie otworzyła uroczystość i powitała gości zgromadzonych w Auli im. Władysława Stasiaka. – Szanowni Państwo! Inauguracja roku akademickiego jest wielkim wydarzeniem w każdej uczelni wyższej – rozpoczęła nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Sukcesy i osiągnięcia w mijającym roku akademickim

W przemówieniu inauguracyjnym Komendant-Rektor skoncentrowała się wokół dotychczasowych osiągnięć Uczelni i najbliższych planów. – Jest mi niezwykle miło wspomnieć o tym, że pozytywnie przeszliśmy ostatnią ewaluację jakości działalności naukowej za lata 2017–2021. W ocenianych dyscyplinach Uczelnia poprawiła swoje wyniki uzyskując pełną samodzielność – powiedziała Komendant-Rektor. – Należy również wspomnieć o podwojeniu punktowej wartości naszych czasopism naukowych Internal Security oraz Przegląd Policyjny, które uzyskały po 70 punktów oraz dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Rozwoju czasopism naukowych na lata 2022-2023 – dodała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Współpraca międzynarodowa

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Komendant-Rektor podkreśliła rolę współpracy międzynarodowej w działalności naszej Uczelni. – Od wielu lat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, w ramach Programu Erasmus+, działa w obszarze wymiany międzynarodowej kadry dydaktycznej oraz studentów. W 2021 r. Komisja Europejska przyznała WSPol Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na następną edycję programu obejmującą lata 2021-2027 – mówiła Komendant-Rektor. – W kontekście współpracy międzynarodowej nie sposób nie wspomnieć o szkoleniach, które zostały zrealizowane w naszej Uczelni w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej dla policjantów gruzińskich, mołdawskich i ukraińskich – zaznaczyła Komendant-Rektor.

Współpraca na płaszczyźnie krajowej

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi oraz pozostałymi uczelniami kształcącymi służby i formacje mundurowe. Ubiegły rok akademicki to czas m.in. organizacji wielu konferencji naukowych, które są bardzo ważnym elementem działalności każdej uczelni. WSPol stale rozwija współpracę z podmiotami krajowymi, z którymi również na co dzień współpracuje. ­– Wypada również wspomnieć, że w marcu br. jako gremium opiniodawcze, powołana została Naukowo-Ekspercka Rada ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w składzie której znaleźli się wybitni przedstawiciele instytucji państwowych, środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego – podkreśliła nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Działalność charytatywna

Pomoc potrzebującym to bardzo ważny obszar funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Funkcjonariusze, pracownicy, studenci i słuchacze Uczelni bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje i zbiórki charytatywne na rzecz podopiecznych szczycieńskich ośrodków, fundacji i innych podmiotów. – W związku z tegoroczną sytuacją na świecie, bardzo dużą akcją była inicjatywa wsparcia naszej partnerskiej uczelni – Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy – powiedziała Komendant-Rektor.

Nowy rok, nowe wyzwania

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stawia na ciągły rozwój, a proces kształcenia wynika bezpośrednio z misji Uczelni. Stąd też podejmowane są przedsięwzięcia edukacyjne adekwatne do bieżących wyzwań, w tym związane ze zwalczaniem nowych trendów w przestępczości. – Jeśli chodzi o plany na najbliższy rok akademicki, to systemowo poszerzamy ofertę edukacyjną, dedykowaną głównie dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSWiA, w tym planujemy uruchomić kierunek Kryminalistyka, a także studia w zakresie zwalczania cyberprzestępczości – powiedziała Komendant-Rektor. – Kontynuujemy studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa i logistyki oraz przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – unikatowe studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa dokumentów publicznych – dodała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska. – Ważnym krokiem w kierunku rozwoju Uczelni jest podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany nazwy na Akademia Policji w Szczytnie, która będzie odzwierciedleniem rozwoju Uczelni i wynika z warunków jakie Uczelnia musiała spełnić, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt zyskał akceptację MSWiA i obecnie jest procedowany – podkreśliła Komendant-Rektor.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska podziękowała kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za służbę i pracę na rzecz naszej Uczelni oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych.

Uroczysta immatrykulacja, dyplomy oraz wyróżnienie zasłużonych dla WSPol

Po przemówieniu Komendanta-Rektora odbyła się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów oraz doktorantów. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol, mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, odczytała akt przyjęcia studentów w poczet Uczelni. Następnie delegacje studentów cywilnych i studentów funkcjonariuszy złożyły uroczyste ślubowanie oraz odebrały symboliczne indeksy i listy gratulacyjne.

Następnie Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Monika Porwisz, odczytała informację o uzyskaniu stopnia naukowego doktora przez bryg. dr. inż. Grzegorza Ciska – Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dyplom wręczyła nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie medali „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”. Medale przyznano dr. hab. inż. Andrzejowi Urbanowi, podinsp. Maciejowi Wojciechowskiemu, Panu Sławomirowi Słoce i Panu Konradowi Bukowieckiemu. Wyróżnieni odebrali medale z rąk nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej.

Wystąpienia okolicznościowe

W trakcie uroczystości odczytany został list okolicznościowy, który z okazji inauguracji roku akademickiego oraz promocji na pierwszy stopień oficerski, na ręce Komendanta-Rektora WSPol skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Podczas inauguracji pierwsze wystąpienie wygłosił Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister wyraził uznanie dla kierownictwa i całej kadry naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za realizację procesu dydaktycznego. – Misja i odpowiedzialność Waszej Uczelni są wyjątkowe – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna uczelnia policyjna, która kształci przyszłych oficerów i kadry kierownicze polskiej Policji, które mają później realny wpływ na nasze bezpieczeństwo – powiedział Wiceminister. – Studiowanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, to powód do dumy – jej pozycja i znaczenie to zasługa wyśmienitej kadry naukowej, która od lat buduje jej renomę. Dziękuję wszystkim pracownikom naukowym, naukowo-dydaktycznym, pracownikom administracyjnym – podkreślił. – Wszystkim studentom i wykładowcom Wyższej Szkoły Policji życzę dobrego i udanego nowego roku akademickiego. Mam nadzieję, że przyniesie on wiele sukcesów naukowych i pozwoli na realizację planów na wszystkich polach – dodał Pan Błażej Poboży.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który podkreślił znaczenie Wyższej Szkoły Policji w procesie edukacji funkcjonariuszy polskiej Policji. Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu wyraził również radość, że podczas swoich wizyt w WSPol może spotykać byłych Komendantów-Rektorów m.in. pierwszego Komendanta-Rektora insp. w st. sp. prof. zw. dr. hab. Mieczysława Goettela. – Dzisiaj w pewnym sensie koło historii się zamyka, bo ten rok akademicki, który rozpoczynamy, jest ostatnim dla pierwszej grupy studiów Nauki o Policji, która w czerwcu przyszłego roku zakończy ten proces wracając do tego właśnie rozwiązania, którego ja byłem beneficjentem. Zawsze z ogromna radością wypatruję tutaj na sali Pana Profesora i cieszę się, że wróciliśmy do tej formuły, że ona tak fajnie się nam rozwija. Co roku mamy kolejną grupę, coraz bardziej liczną – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Kolejno głos zabrał Pan Poseł Wiesław Szczepański – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, który wyraził uznanie dla działalności naukowo-badawczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także życzył sukcesów w nowym roku akademickim studentom i kadrze naszej Uczelni.

Ostatni głos zabrał również Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie post. Damian Gładek.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny nt. „Ryzyko cybernetyczne – nowe wyzwania” wygłosił prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jednocześnie Członek Naukowo-Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Profesor Krzysztof Jajuga jest profesorem nauk ekonomicznych i wybitnym uczonym o światowym autorytecie. Jest Przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezesem CFA Society Poland, naukowcem i badaczem w uczelniach w kraju i za granicą.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego pod dyrygenturą Pani Małgorzaty Górskiej-Dubowik. Po zakończeniu inauguracji roku akademickiego dalsze uroczystości przeniosły się na plac apelowy Uczelni, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji promocji mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

Mieliśmy zaszczyt gościć wielu znamienitych gości

W inauguracji udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży i Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Wiesław Szczepański, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kadra kierownicza polskiej Policji.

Podczas uroczystości obecne były również się władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciele duchowieństwa: Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk dr Jan Domian, Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik i Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ks. dr Wojsław Czupryński.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek – Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Członek Naukowo-Eksperckiej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, który wygłosił wykład inauguracyjny, Pan Jacek Borowiecki reprezentujący Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Doradca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, były Dowódca Jednostki GROM na Westerplatte, płk Karol Piskorski.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez udziału władz rektorskich i dziekańskich oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji, i resortu obrony narodowej, jak również uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obecni byli: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM – Rektor Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, dr Marta Kapusta, prof. PUZ – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, gen. dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z prof. dr. hab. Stanisławem Jarmoszko, dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kmdr Paweł Podgórny – Prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad. – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, płk dr inż. Jarosław Zelkowski – Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ppłk. dr hab. Dariusz Bogusz – Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr hab. Robert Socha – Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Obecni byli również szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, ppłk SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, a także byli Komendanci-Rektorzy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel, insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, insp. w st. sp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz senatorowie, profesorowie, kadra kierownicza i dydaktyczna, słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Listy okolicznościowe

