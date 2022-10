Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora WSPol

9 października 2022 r. na plaży miejskiej w Szczytnie zainaugurowano 4. edycję Biegu charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, który nieprzerwanie organizowany jest przez szczycieńską Uczelnię od 4 lat. W tegorocznym wydarzeniu pn. Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, udział wzięło blisko 800 uczestników, dzięki którym na konto Fundacji trafi ponad 35 tys. zł.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich” - słowa ks. Jana Twardowskiego idealnie oddają sens, ideę organizowanego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie Biegu. Kultywowanie pamięci o poległych w służbie policjantkach i policjantach to podziękowanie za ich poświęcenie, ale również podziękowanie za kierowanie się ideałami, które przyświecały im podczas wyboru tego trudnego zawodu. To kultywowanie pamięci osób, które są wzorem dla młodego pokolenia policjantów i które słowa roty ślubowania „nawet z narażeniem życia” wypełniły do końca. Nasi koledzy pozostawili swoich bliskich, którzy niejednokrotnie potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego, ale również tego duchowego. To wyzwanie podjęli po raz pierwszy w 2019 r. organizatorzy Biegu Charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, bo o nich mowa, po raz 4. zorganizowali bieg, z którego zebrane środki w całości trafiły do Fundacji. Mowa o 35 502,58 zł, które zostały, za pomocą symbolicznego czeku, przekazane przez nadinsp. dr hab. Iwonę Klonowską – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. w st. spocz. Władysławowi Padło – Przewodniczącemu Rady Fundacji.

Tę zawrotną sumę udało się zebrać dzięki ludziom o wielkich sercach – funkcjonariuszom Policji oraz przyjaciołom naszej formacji – uczestnikom Biegu, a nie było ich mało. Łącznie 792 osoby, z czego 422 stanowili uczestnicy zapisani do biegu głównego, a 370 do biegu wirtualnego.

Bieg główny

Bieg główny odbył się 9 października 2022 r. w Szczytnie. Od godz. 8.00 w biurze zawodów tłumnie zjawiali się po odbiór pakietów startowych kolejni zawodnicy. Wydawano koszulki, numery oraz chipy startowe. Tuż przed biegiem na plaży miejskiej odbyła się rozgrzewka, a następnie przed zaplanowanym na godz. 11.00 startem, uczestnicy oddali minutą ciszy cześć wszystkim policjantom, którzy odeszli na wieczną służbę. Sygnał do startu dała, nie kto inny, jak nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – gospodarz zawodów.

Trasa, którą mieli do pokonania zawodnicy biegła malowniczą ścieżką wokół jeziora Domowego Dużego. Dystans do pokonania wynosił prawie 5000 m. Jako pierwszy na mecie zameldował się z czasem 17 min. 13 s. znany w środowisku policyjnym reprezentant Polskiej Policji w biegach i jednocześnie reprezentant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podinsp. Maciej Wojciechowski. Za nim bieg kończyli kolejni zawodnicy. Biegaczy na ostatniej prostej dopingowali kibice, a na linii mety witali, wręczający medale, Komendant-Rektor wraz z Zastępcą-Prorektorem Uczelni insp. dr. Andrzejem Żylińskim.

Po dotarciu na metę ostatnich zawodników przyszedł moment na podsumowanie Biegu i wręczenie zwycięzcom nagród i statuetek.

Laureaci poszczególnych klasyfikacji Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

Klasyfikacja OPEN

1 miejsce: Wojciechowski Maciej

2 miejsce: Lubowiecki Maciej

3 miejsce: Syczew Rafał

Klasyfikacja OPEN KOBIETY

1 miejsce: Mitręga Daria

2 miejsce: Bartnicka Celina

3 miejsce: Wypart Magdalena

Klasyfikacja OPEN MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Wojciechowski Maciej

2 miejsce: Lubowiecki Maciej

3 miejsce: Syczew Rafał

Klasyfikacja CYWILE KOBIETY

1 miejsce: Bartnicka Celina

2 miejsce: Kamińska Justyna

3 miejsce: Kowalska Anna

Klasyfikacja CYWILE MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Chelminski Grzegorz

2 miejsce: Zbrzeźny Cezary

3 miejsce: Suwiński Tadeusz

Klasyfikacja SZEREGOWI KOBIETY

1 miejsce: Wypart Magdalena

2 miejsce: Polewaczyk Anna

3 miejsce: Wicha Ilona

Klasyfikacja SZEREGOWI MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Powroźnik Filip

2 miejsce: Wilaszek Dawid

3 miejsce: Wierzbicki Wojciech

Klasyfikacja PODOFICEROWIE KOBIETY

1 miejsce: Mitręga Daria

2 miejsce: Podbielska Emilia

3 miejsce: Soból Renata

Klasyfikacja PODOFICEROWIE MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Wierzbicki Dariusz

2 miejsce: Kulesza Grzegorz

3 miejsce: Szewczyk Dominik

Klasyfikacja ASPIRANCI KOBIETY

1 miejsce: Korbanek Emilia

2 miejsce: Nowak-Maślak Irena

3 miejsce: Moskal Katarzyna

Klasyfikacja ASPIRANCI MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Syczew Rafał

2 miejsce: Kiernozek Tomasz

3 miejsce: Rachubka Robert

Klasyfikacja OFICEROWIE MŁODSI KOBIETY

1 miejsce: Bandura Agnieszka

2 miejsce: Ciesielska Małgorzata

3 miejsce: Paszek-Pisarczyk Karolina

Klasyfikacja OFICEROWIE MŁODSI MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Lubowiecki Kamil

2 miejsce: Borek Robert

3 miejsce: Wójtowicz Dariusz

Klasyfikacja OFICEROWIE STARSI MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Wojciechowski Maciej

2 miejsce: Pszczółkowski Jacek

W trakcie wydarzenia wręczono również prezenty dzieciom, których ojcowie – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie odeszli na wieczną służbę. Na szczególne słowa uznania zasłużyli słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy w ramach koleżeńskiej zbiórki zebrali pieniądze i przeznaczyli je na zakup m.in. rowerów i konsoli do gier, spełniając tym samym marzenia dzieci.

Podczas przedsięwzięcia nie zabrakło również wielu atrakcji przygotowanych przez organizatora i partnerów wydarzenia. Na stoiskach promocyjnych WSPol, Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie czy Banku Spółdzielczego w Szczytnie czekały liczne gry i zabawy dla najmłodszych, a dla miłośników sportów siłowych Steel Factor Szczytno przygotowało challenge sprawdzający wytrzymałość i tężyznę fizyczną. Dzięki uprzejmości ludzi o wielkich sercach, oprócz pojazdów policyjnych, można było również obejrzeć z bliska oryginalne amerykańskie radiowozy – Ford Crown Victoria Police Interceptor. Warto wspomnieć, że dzięki ofiarodawcom, których nie sposób wszystkich wymienić, możliwy był zakup koszulek i medali dla zawodników, nagród dla zwycięzców, a także zorganizowanie posiłku regeneracyjnego – serdecznie dziękujemy!

Jako że Bieg przyciąga z roku na rok coraz więcej chętnych – również kibiców – nie mogło w tym dniu zabraknąć przedstawicieli DKMS, którzy poszukują genetycznych bliźniaków dla potrzebujących przeszczepu szpiku kostnego.

Bieg wirtualny

Z uwagi na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami biegu wirtualnego na rzecz Fundacji, w tym roku organizatorzy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie postanowili kontynuować realizację tej formy rywalizacji. Pomysł okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Do rywalizacji, która ruszyła 6 października br. zapisało się 370 osób. Na trasy wybiegli, wyjechali czy po prostu wyszli zawodnicy o wielkich sercach. Co ciekawe – bieg wirtualny ponownie cieszył się zainteresowaniem osób zza granicy, którzy wymaganą trasę 3 km pokonali m.in. na Majorce. Idea łączy ludzi, a pomaganie ma wymiar globalny. Dziękujemy wszystkim za udział w Biegu!

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, jak można przeczytać na jej stronie internetowej, powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Osób, które dostrzegły konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża…. O potrzebach, ale i inicjatywach podejmowanych na rzecz podopiecznych Fundacji przeczytacie na jej stronie internetowej: https://fundacjapolicja.pl

Od 1. edycji Biegu organizowanego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie niezmiennie środki z opłat startowych trafiają na konto Fundacji. Przez 4 lata uczestnicy Biegu przekazali ponad 86 tys. zł. Pieniądze te to duże wsparcie, choć stanowią kroplę w morzu potrzeb, dlatego zachęcamy do pomocy również na co dzień.

tekst: kom. Daniel Bruski/DKS WSPol

foto: Jacek Konieczny DKS WSPol