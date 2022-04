Międzynarodowa konferencja naukowa

6 i 7 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”. To projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka”.

Konferencję otworzyła insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która w pierwszych słowach skierowała podziękowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego za objęcie konferencji honorowym patronatem oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka za członkostwo w komitecie honorowym konferencji.

Pani Komendant przywitała wszystkich zaproszonych gości, w tym członków komitetu honorowego, naukowego i organizacyjnego konferencji, współorganizatorów przedsięwzięcia, prelegentów, gości reprezentujących różne podmioty, w tym uczelnie, instytuty badawcze, przedstawicieli organów administracji publicznej zajmujących się ochroną zdrowia publicznego, a także wszystkich uczestników wydarzenia. Pani Komendant-Rektor przywitała również obecnych na sali studentów i słuchaczy zainteresowanych tematyką naszej konferencji oraz laureatów konkursu na najlepsza pracę pisemną nt. funkcjonowania uczelni wyższych o profilu policyjnym w dobie pandemii COVID-19.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, odnosząc się do tematyki konferencji w aspektach dotyczących pionu logistyki, który nadzoruje. Nadinsp. Dariusz Augustyniak poruszył i omówił zagadnienia dotyczące m.in. działalności i sposobu funkcjonowania naszej formacji w dobie pandemii COVID-19 poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych usprawniających codzienną służbę i pracę, utworzeniu całodobowych Centrów Operacyjnych komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Głównego Policji, które przetwarzały i analizowały wszelkie wydarzenia zaistniałe na terenie naszego kraju związane z sytuacją kryzysową, jaką była pandemia, a także sprawnym funkcjonowaniu telefonu alarmowego 112 i znakomitej współpracy między Policją a Centrami Powiadamiania Ratunkowego.

Wykład inauguracyjny pt. „Pochodzenia i budowa SARS-CoV-2” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Następnie rozpoczęto I sesję plenarną pn. „Prezentacja wyników badań dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w dobie pandemii”. Moderatorem panelu był nadkom. dr Adam Płaczek - Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pierwszy wykład pt. „Reakcja uczelni była natychmiastowa (…); działała elastycznie, w zależności od sytuacji” i wyniki badań dot. procesu kształcenia w czasie pandemii COVID-19 w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawili: dr hab. prof. UWM Joanna Ostrouch-Kamińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Anna Godlewska-Zaorska, dr Elżbieta Subocz, dr Radosław Sierocki oraz dr Krzysztof Żęgota. Kolejny wykład pt. „Życie naukowe i społeczne litewskich studentów w okresie pandemii COVID-19”, który odbył się w trybie on-line, przedstawili prof. dr Valdonė Indrašienė, Pani Vaiva Juskiene i Pani Danguole Sakalyte z Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie.

Po krótkiej przerwie Pani Komendant-Rektor podziękowała Panu Januszowi Dzisko - Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Panu Tomaszowi Liwartowskiemu - Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie za znakomitą i nieocenioną pomoc oraz współpracę przy wypracowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie trwania pandemii.

Następnie głos zabrał kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek - Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Pan Dziekan wygłosił wykład pt. „Wyrabianie marynarza w ławce szkolnej, a chleb i sól życia morskiego - kształcenie morskie w dobie pandemii”. Kolejna prelekcja pt. „Obowiązki i uprawnienia uczelni w czasie pandemii – analiza prawna” została wygłoszona przez dr. hab. prof. UKSW Bartosza Majchrzaka oraz dr. Michała Klimaszewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykład pt. „Realizacja procesu dydaktycznego w Akademii WSB w dobie pandemii” zamykający pierwszy panel wygłosił dr hab. Marek Walancik - Kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Moderatorem II panelu tematycznego pn. „Prezentacja wyników badań dotyczących zaplecza logistyczno-administracyjnego w dobie pandemii” był dr hab. Jarosław Truchan z Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pierwszy wykład w tej sesji plenarnej, w ramach połączenia on-line, wygłosili Pan Jans Pavlovičs, Pani Diāna Soboļeva i Pan Jānis Stafeckis z Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne. Wykład nosił tytuł „Zapewnienie ciągłości procesu edukacyjnego w Państwowym Kolegium Straży Granicznej Łotwy podczas pandemii koronawirusa Sars-Cov-2, który powoduje chorobę COVID-19”.

Następnie połączono się telefonicznie z dr. Vasylem Franchukiem z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Z uwagi na aktualną sytuację panującą na Ukrainie ten punkt konferencji przybrał nieco inny charakter niż poprzednie prelekcje. Dr Vasyl Franchuk podziękował Wyższej Szkole Policji w Szczytnie za dotychczasową współpracę oraz za zaproszenie do udziału w tym projekcie - Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. W kolejnych słowach dr Vasyl Franchuk zwrócił się do wszystkich uczestników Konferencji dziękując za pomoc udzieloną przez WSPol i inne szkoły Policji oraz obywateli Polski w tym trudnym dla Ukrainy czasie.

Kolejnym etapem II panelu był wykład organizatorów Konferencji. Słowo wstępu na temat badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wygłosiła insp. dr hab. Iwona Klonowska. Następnie Pani Komendant-Rektor oddała głos podinsp. dr. Piotrowi Gawrońskiemu, który omówił wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z insp. dr hab. Iwoną Klonowską i mł. insp. dr Ewą Kuczyńską dotyczące „Edukacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w warunkach pandemii COVID-19”. Dalej głos zabrali podinsp. dr Beata Bekulard - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych WSPol i mł. insp. Maciej Kobuszewski - p.o Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej WSPol, którzy omówili „Wpływ pandemii COVID-19 na (re)konstrukcję zadań, uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”. Następnie nadkom. dr Adam Płaczek przedstawił prelekcję pt. „Przygotowanie logistyczne Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do funkcjonowania w pandemii COVID-19”. Wykłady były omówieniem i podsumowaniem badań dotyczących funkcjonowania naszej Uczelni w dobie pandemii.

Po prelekcjach nadszedł czas na wręczenie listów gratulacyjnych za stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za znaczące osiągniecia naukowe. Listy Jakubowi Kurzawie i Barbarze Gipsiak, studentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wręczyła Pani Komendant-Rektor. Następnie ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę pisemną nt. funkcjonowania uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym w dobie pandemii COVID-19. Nagrody z rąk Pani Komendant-Rektor odebrali Jagoda Nocoń z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Łukasz Bajek z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Dominika Bębeniec z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po wręczeniu nagród laureaci konkursu zaprezentowali swoje nagrodzone prace. Ten element zakończył pierwszy dzień międzynarodowej konferencji naukowej.

Moderatorem III sesji plenarnej pn. „Efekty kształcenia realizowane w formie nauczania zdalnego lub hybrydowego w dobie pandemii w ocenie nauczycieli” był podinsp. dr Piotr Gawroński - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pierwszy wykład pt. „Przekształcenie studiów policyjnych w Akademii Policji Dolnej Saksonii. Spostrzeżenia uczniów i nauczycieli dotyczące uczenia się i nauczania w formie cyfrowej” w drugim dniu Konferencji, w ramach połączenia on-line, wygłosiła Pani Inga Maria Borchard z Akademii Policji Dolnej Saksonii w Oldenburgu (Niemcy). Kolejna prelekcja pt. „Satysfakcja uczniów z nauczania zdalnego: spostrzeżenia celem poprawy nauczania (studium przypadku)” została wygłoszona przez doc. dr Gražinę Čiuladienė z Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie (Litwa). Prelekcja odbyła się przez połączenie w trybie on-line. Kolejny wykład pt. „Utrzymanie jakości kształcenia w czasie pandemii. Analiza rozwiązań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, w trybie on-line, wygłosił dr Michał Klimaszewski z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

IV sesja plenarna pn. „Przyszłość post-pandemiczna - rekomendacje, dobre praktyki” rozpoczęła się po krótkiej przerwie. Moderatorem tego panelu był kom. Błażej Jewartowski - Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pierwszy wykład pt. „Post-pandemiczna perspektywa nauczania w szkolnictwie wyższym a prawo do edukacji i realizacja 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju” zaprezentowała dr Iwona Florek - Prorektor ds. kontaktów międzynarodowych, nauki i ewaluacji kształcenia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Kolejną prelekcję wygłosił mgr Tomasz Liwartowski - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie. Wykład nosił tytuł „COVID-19 z perspektywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - doświadczenia i rekomendacje”. Następnie przedstawienia wniosków, wypracowanych rekomendacji i jednocześnie podsumowania sesji plenarnych dokonał dr hab. Jarosław Truchan, prof. WSPol.

Na zakończenie konferencji głos zabrała insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która podsumowała przedsięwzięcie. Pani Komendant-Rektor zwróciła uwagę na to jak różne wątki poruszono podczas tych dwóch dni Konferencji: „(…) począwszy od ograniczeń i wątpliwości w prowadzeniu procesu dydaktycznego, przez jakość kształcenia podczas pandemii COVID-19, aż do przyszłości całego procesu edukacji. Ten szeroki wachlarz informacji, skupiony wokół tego, co było naszym zadaniem badawczym, dotyczący tego jak i czy uczelnie poradziły sobie w pandemii, na jakim jesteśmy etapie, jakie wypracowane rozwiązania możemy od siebie wzajemnie wykorzystać, jakie praktyki powinniśmy utrzymać, co przed nami i co w sytuacji, jeśli ta rzeczywistość wróci. Te i inne rozważania, szczegóły i wyniki badań znajdą się w publikacji pokonferencyjnej, którą przygotowujemy” - powiedziała Pani Komendant-Rektor. Następnie insp. dr hab. Iwona Klonowska podziękowała kadrze kierowniczej i kadrze naukowo-dydaktycznej za zaangażowanie przy projekcie badawczym oraz tym, którzy pracowali przy organizacji tej Konferencji. Pani Komendant podziękowała również wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za dwa lata służby i pracy w dobie pandemii. Słowa podziękowania popłynęły także w stronę członków komitetu honorowego i naukowego Konferencji, współorganizatorów, prelegentów i uczestników.

Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która zainicjowała wspólną realizację badań naukowych, a ich wyniki zostały zaprezentowane w trakcie trwania Konferencji. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Rezekne (Łotwa), Uniwersytet Michała Römera z siedzibą w Wilnie (Litwa), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcido De Gasperi w Józefowie.

tekst: DKS WSPol

foto: Jacek Konieczny