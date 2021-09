WSPol wspiera akcję #olachcezyc

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dołączyła do challenge’u pod nazwą zdjęcie ze ZDJĘCIEM #olachcezyc. To kolejna akcja, którą zapoczątkowali wolontariusze DKMS: przyjaciele i rodzina Aleksandry Czyż, która choruje na chłoniaka limfoblastycznego typu T. W wyzwaniu, które ma na celu zachęcenie do rejestracji potencjalnych dawców szpiku wzięło udział 560 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy w ten sposób okazali wsparcie Oli oraz innym osobom, które potrzebują genetycznego bliźniaka. W akcji, która odbyła się w Uczelni 5 sierpnia zarejestrowało się 116 Potencjalnych Dawców Szpiku.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dołączyła do challenge’u pod nazwą zdjęcie ze ZDJĘCIEM #olachcezyc. Zasady są proste: robisz zdjęcie ze ZDJĘCIEM głównym. Format zdjęcia jest dowolny, może być wydrukowany, w formie plakatu lub wyświetlony na telefonie, tablecie czy komputerze. Jest 5 kroków, aby uratować komuś życie – to takie proste! Podejmij świadomą decyzję o rejestracji w bazie potencjalnych Dawców Szpiku. Zarejestruj się na stronie: https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/ola-chce-zyc, zrób wymaz trzema pałeczkami z wewnętrznej strony policzka i odeślij pakiet do Fundacji DKMS. Podaj dalej i nominuj minimum trzy osoby/firmy/instytucje, aby włączyły się w akcję rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku !!!

Wczoraj, 9 września br., policjanci, słuchacze i kadra Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podjęła wyzwanie. Ponad pół tysiąca funkcjonariuszy na placu apelowym ustawiło się do zdjęcia, na którym utworzyliśmy napis: POMOŻESZ BO MOŻESZ! # DKMS @ DLA OLI.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nominuje: Komendę Powiatową Policji w Olecku, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy 16 Dywizji Zmechanizowanej i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Gratulujemy nominacji i życzymy powodzenia.

Przypomnijmy, 5 sierpnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie został zorganizowany punkt rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku. Była to doskonała okazja, aby pomóc Oli i innym chorym. Społeczność akademicka WSPol jest zawsze gotowa, aby pomagać i od lat angażuje się w organizację licznych przedsięwzięć związanych z krwiodawstwem oraz rejestracją Potencjalnych Dawców Szpiku. W ostatniej akcji zarejestrowało się 116 osób. Przy pobieraniu wymazów uczestniczyła mama Oli, pani Halina, która jest pracownikiem cywilnym naszej Uczelni. W najbliższym czasie planowana jest organizacja kolejnych akcji.

Pamiętajmy, że dla Oli i wielu innych chorych największą szansą na wyleczenie jest przeszczep komórek macierzystych lub szpiku od zgodnego dawcy. Szanse znalezienia dawcy, a tym samym uratowania życia, wzrastają, gdy kolejne osoby rejestrują się w bazach dawców.

Chcąc zostać Potencjalnym Dawcą Szpiku, zarejestruj się na stronie internetowej https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/olachcezyc.

Zachęcamy do organizacji podobnych przedsięwzięć.

tekst: DKS WSPol

foto: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1265197807259468&set=pcb.1265197920592790 , dron - W. Nowak, J. Konieczny