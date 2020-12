Kolejne badania w WSPol

Kilka miesięcy temu w WSPol wprowadzono algorytmy postępowania w związku ze wznowieniem studiów i szkoleń realizowanych w Uczelni. Dzięki wypracowanym procedurom słuchacze mogą w sposób bezpieczny, minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 uczestniczyć w zajęciach, zdobywając tym samym niezbędną wiedzę w służbie.

W lipcu br., w związku ze wznowieniem nauki w WSPol wprowadzono algorytmy postępowania pozwalające na bezpieczne prowadzenie szkoleń. Wyczerpująca praca nad przygotowaniem i wdrażaniem procedur nie poszły na marne. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji ww. przedsięwzięć w czasie pandemii. Zdobywamy doświadczenie, które potrafimy wykorzystać.

Przyglądając się prowadzonym na terenie Wyższej Szkoły Policji badaniom oraz mając na względzie pogarszające się warunki atmosferyczne, kierownictwo naszej Uczelni podjęło decyzję o zakupie specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu znacznie podniósł się standard procesu pobierania próbek do badań na obecność wirusa SARS – CoV – 2.

W listopadzie dotarły do naszej Uczelni trzy namioty pneumatyczne NPS, które wykorzystywane są m. in. w akcjach ratowniczych. Wspomniane namioty to standard XXI wieku, który znacznie podniósł komfort pracy zespołom pobraniowym, których członkowie spędzają w nich kilka godzin. W stworzonych warunkach można pracować od wczesnych godzin rannych a także przy padającym śniegu czy minusowych temperaturach. To wszystko po to by młodzi policjanci, kadra i pracownicy WSPol mogli się czuć bezpiecznie.



tekst: kom. Marcin Szymański

foto: Jacek Konieczny

video: Adam Gewartowski/Jacek Konieczny